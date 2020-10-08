بجهاز يعمل بالطاقة الشمسية.. مواطن يساعد سائقي مصراتة على تحمل انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 01:41 صباحا
جهاز فلاش مروري يعمل بالطاقة الشمسية تم تركيبه على أحد مداخل مدينة مصراتة. (مديرية أمن مصراتة)

أعلنت مديرية أمن مصراتة، الخميس، تبرع مواطن بجهاز فلاش مروري يعمل بالطاقة الشمسية، بهدف تنبيه سائقي المركبات أثناء انقطاع التيار الكهربائي ليلًا.

وقالت المديرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المواطن لم يكتف بالتبرع بل ركب الجهاز بالمدخل الشرق لمدينة مصرتة «بوابة الكراريم».

وتعاني ليبيا من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وساعات طرح أحمال طويلة، وسبق أن شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة ضد المسؤولين عن ملف الكهرباء.

وفي 16 سبتمبر، طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، «سحب قرار تكليف المهندس إبراهيم سالم فلاح بمهام المدير العام للشركة واعتباره كأن لم يكن».

وقال إن طلبه جاء بعد ما وصل إليه وضع الكهرباء في ليبيا من «تدنٍّ في الخدمات، وعجز كبير في تغطية أحمال الشبكة العامة، حيث وصل هذا العجز إلى ما يزيد على الـ60% من إجمالي الأحمال»، إضافة إلى وصول «ساعات الإطفاء على أغلب مناطق البلاد إلى ما يزيد على 16 ساعة متواصلة».

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