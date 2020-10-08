«رابطة ضحايا وجرحى الإرهاب»: أي اتفاق سياسي مقبل يجب أن يضمن العدالة الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 08 أكتوبر 2020, 12:52 صباحا
شعار «رابطة ضحايا وجرحى الإرهاب». (الإنترنت)

طالب منتسبي «رابطة ضحايا وجرحى الإرهاب»، أن يضمن أي اتفاق سياسي مقبل «المرور بمرحلة العدالة الانتقالية»، مشيرين إلى قبولهم «الصلح والعفو» الذي يصدر بـ«شكل قانوني من قبل الهيئات والمحاكم المختصة».

ورأى منتسبي الرابطة أن «العدالة الانتقالية هي التي من خلالها قد نصل لوفاق سياسي و وطني حقيقي ومريح لنا ولكافة الضحايا و ذويهم ونضمن من خلالها محاسبة المجرمين و الإرهابيين».  

وأكد منتسبي الرابطة في بيان أصدروه عقب لقائهم بالمستشار عقيلة صالح ووزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبد الهادي الحويج، على أن «الجرائم والمآسي و الدمار والخراب التي خلفها الإرهاب لايمكن العفو عنها بدون محاسبة وكلنا أمل في سيادتكم بأن تضمنون لنا حق المحاسبة».

ولفت منتسبي الرابطة إلى أنهم «لن نقبل بأي تصالح أو عفو قد يصدر اتجاه المتورطين في تمويل الإرهاب و داعمين السياسيين له وهم معروفين لدي الجميع سواء على صعيد قيادات جماعة الاخوان المسلمين أو الليبية المقاتلة»، مشيرين إلى أن «هؤلاء لدينا لهم تصريحات مصوره و موثقة يتباهون فيها بدعمهم للمجرمين و الأرهابيين ابان معارك الجيش الليبي في بنغازي ودرنة غير قراراتهم التي مرروها لشرعنة الارهاب عند انفرادهم بالقرار داخل المؤتمر الوطني العام».  

وأشار منتسبي «رابطة ضحايا وجرحى الإرهاب» أنهم على «ثقة تامه في المؤسسات ودفاعها عن ضحايا ومتضررين الإرهاب كونهم هم الذين كانوا و مازالو يناضلون و يكافحون سياسياً وعسكرياً لأجل إنهاء الإرهاب في بلادنا».

وبارك منتسبي الرابطة التي «تمثل جزء من ضحايا وجرحى الإرهاب وذوي الاعاقات المستديمة بسبب الاعمال الارهابية  كل خطوة تتخذ لاسترداد حقوقنا والمطالبة بحق العدالة لنا ولكافة الضحايا والمتضررين».

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