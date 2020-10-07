بعد السماح بفتح المساجد.. 7 توصيات من «مكافحة الأمراض»

فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، سبع توصيات بعد الإذن بفتح المساجد أمام المصلين بعد توقف دام سبعة أشهر.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، قرارًا يأذن بفتح المساجد لأداء جميع الصلوات، مشترطًا عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بشأن حظر التجول، وتقرير بعض الأحكام بشأنها، وأيضًا الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية.

- «الرئاسي» يأذن بفتح المساجد لأداء جميع الصلوات

وشملت توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك» ما يلي:

- ضرورة عدم ذهاب بعض الفئات من الأشخاص مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال دون عمر 15 عامًا.

- لا تذهب إلى المسجد إن كنت تعاني أعراضًا مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس.

- يجب أن يكون وضوؤك من المنزل ولا تستخدم دورات المياه في المساجد.

- احرص على لبس كمامتك قبل دخول المسجد وأثناء الصلاة.

- استخدم سجادتك الخاصة واغسلها جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد استخدامها.

- ضرورة التباعد الجسدي أثناء الصلاة وعدم التصافح بين المصلين.

- اقرأ القرآن من مصحفك الشخصي لمنع التقاط العدوى.