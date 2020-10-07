«الطب العسكري زوارة» يستقبل 4 حالات «كورونا»

غرفة في مركز عزل بغريان، 29 يوليو 2020، (المجلس البلدي غريان)

أعلن جهاز الطب العسكري زوارة، اليوم الأربعاء، دخول حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى مركز العزل.



وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي الحالات التي دخلت مركز العزل اليوم إلى أربع حالات، على ما أعلن جهاز الطب العسكري زوارة على صفحة بموقع «فيسبوك»، لافتًا إلى مباشرة الفريق الطبي الكشف على الحالات وإجراء التحاليل اللازمة.

- حظر داخلي في زوارة لمدة 10 أيام اعتبارا من الخميس



ونهاية سبتمبر الماضي، أعلن المكتب الإعلامي لبلدية زوارة تطبيق حظر داخلي من الساعة التاسعة مساءً إلى السادسة صباحًا، وغلق جميع منافذ البلدية من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا لمدة عشرة أيام. ويستثنى من القرار الحالات الإنسانية والصيدليات والمصحات والمحال التجارية الفرعية بشرط الالتزام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.