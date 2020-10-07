افتتاح وحدة صحية ببلدية مرادة بعد صيانتها بدعم المؤسسة الوطنية للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 08:35 مساء
مبنى الوحدة الصحية لرعاية الأمومة والطفولة والطوارئ ببلدية مرادة بعد صيانته. (المؤسسة الوطنية للنفط)

افتتح اليوم الأربعاء، مبنى الوحدة الصحية لرعاية الأمومة والطفولة والطوارئ ببلدية مرادة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتحوير للمبنى والملاحق التابعة للوحدة الصحية، والتي أجريت ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وحضر مراسم تسليم المبنى لبلدية مرادة، عميد المجلس البلدي، مصطفى محمد الزواوي، ونصر مخلوف من وجهاء وأعيان مدينة مرادة وآخرون، وعن المؤسسة الوطنية للنفط حضر محمد الجهاني، ممثلا عن إدارة التنمية المستدامة، وأحمد الطيب منسق العلاقات العامة بفرع المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الجار الطيب التي تنتهجها تجاه المناطق المحيطة بالعمليات النفطية، ومساعدتها في فك بعض المختنقات العاجلة التي تسهم في تخفيف المعاناة والمساهمة في تحسين مستوى الخدمة التي تقدم للمواطن الليبي في مختلف القطاعات.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها أسهمت من خلال الشركات النفطية التابعة لها، وهي شركة الهروج وشركة الواحة النفطيتان، في حلحلة العديد من المشاكل والمختنقات في بلدية مرادة.

وشملت تلك المساهمات التخفيف من مشكلة نقص المياه وذلك بتوفير محطة تحلية جديدة بسعة 500 متر مكعب يوميا، جرى تشغيلها خلال الأسابيع الماضية، وكذلك توفير عدد من قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل، وأيضا تسليم عدد من قطع الغيار اللازمة لصيانة مولدات الكهرباء داخل البلدية.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إنها تأمل أن تتحسن الظروف بشكل أكبر ويستقر تدفق النفط، لكي تستمر المؤسسة في مساهماتها وواجبها الأخلاقي تجاه السكان في المناطق المتاخمة لمختلف المواقع النفطية وبقدر ما يتاح من إمكانات.

مسؤولو بلدية مرادة ومؤسسة النفط أمام مبنى الوحدة الصحية لرعاية الأمومة والطفولة والطوارئ أثناء افتتاحه بعد صيانته. (المؤسسة الوطنية للنفط)
محطة تحلية مياه ببلدية مرادة بنتها مؤسسة النفط. (المؤسسة الوطنية للنفط)
محطة تحلية مياه ببلدية مرادة بنتها مؤسسة النفط. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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