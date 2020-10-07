جنازة عسكرية للواء الراحل سليمان محمود في طرابلس

جنازة اللواء الراحل سليمان محمود في طرابلس. الأربعاء 7 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

شارك رئيس الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني، الفريق أول ركن محمد علي الحداد، اليوم الأربعاء، في مراسم تشييع جثمان رئيس الأركان الأسبق الراحل، اللواء ركن سليمان محمود سليمان العبيدي، الذي توفي أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وجرت اليوم الأربعاء، مراسم تشييع اللواء سليمان محمود العبيدي في جنازة عسكرية في مطار معيتيقة شرق العاصمة طرابلس، بحضور عدد من قيادات الجيش الليبي، بحسب صفحة «الجيش الليبي» على «فيسبوك» التابعة لحكومة الوفاق.

وألقى الفريق أول ركن محمد الحداد، كلمة رئاسة الأركان العامة التي أشاد فيها باللواء الراحل سليمان محمود، باعتباره أحد رجال المؤسسة العسكرية الليبية، الذي عرف طيلة مسيرة حياته العسكرية بالشجاعة والإقدام.

وقال الحداد إن اللواء الركن سليمان محمود «لا يأبه الصعاب ولا يهاب الموت» و«لم يدخر يوما جهدا في أن يقدم الغالي والرخيص في سبيل هذا الوطن ولأجل الدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام»، مقدما التعازي إلى منتسبي المؤسسة العسكرية وأهله وذويه.

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وتقلد العبيدي خلال مسيرته العسكرية العديد من المناصب آخرها معاون لرئيس الأركان العامة خلفاً للواء الركن عبدالفتاح يونس عقب وفاته في أواخر يوليو 2011، بحسب رئاسة الأركان.

وكان اللواء سليمان محمود العبيدي أحد الضباط الذين شاركوا القذافي في انقلاب 1969، لكنه انشق عن نظام القذافي عقب اندلاع ثورة 17 فبراير، وأصبح رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي بين يوليو ونوفمبر 2011، حين قدم استقالته من المنصب إلى المجلس الوطني الانتقالي.

جنازة اللواء الراحل سليمان محمود في طرابلس. الأربعاء 7 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

عدد من ضباط الجيش الليبي في جنازة اللواء الراحل سليمان محمود في طرابلس. الأربعاء 7 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

جنازة اللواء الراحل سليمان محمود في طرابلس. الأربعاء 7 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

ضباط الجيش الليبي مصطفون لوداع اللواء سليمان محمود العبيدي. الأربعاء 7 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

عدد من ضباط الجيش الليبي في جنازة اللواء الراحل سليمان محمود في طرابلس. الأربعاء 7 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

جنازة اللواء الراحل سليمان محمود في طرابلس. الأربعاء 7 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

جنازة اللواء الراحل سليمان محمود في طرابلس. الأربعاء 7 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

الفريق محمد الحداد في جنازة اللواء الراحل سليمان محمود في طرابلس. الأربعاء 7 أكتوبر 2020. (الإنترنت)