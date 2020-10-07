الحكومة الموقتة: نأمل من الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي دعم مخرجات بوزنيقة والغردقة

شعار الحكومة الليبية الموقتة. (الإنترنت)

أعربت الحكومة الموقتة، عن أملها بأن «تدعم» الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي «مخرجات لقاءات بوزنيقة والغردقة».

وقال الناطق باسم الحكومة الموقتة، عزالدين الفالح، الأربعاء: «نتابع عن كثب المحادثات واللقاءات السياسية في بوزنيقة المغربية والعسكرية بالغردقة المصرية، وما يمكن أن يتمخض عنهما، ونأمل من الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي دعم مخرجات هذه اللقاءات، التي يجب أن تكون في صالح الوطن والمواطن ضمن إطار التوزيع العادل للثروة والمناصب السيادية، كما أنه لا يمكن القبول بأي محاولة من أي طرف للالتفاف على الجيش العربي الليبي».

وأضاف: «إن الحكومة تبارك دائما كل ما من شأنه رأب الصدع بين الليبيين ونحن دائما مع حقن الدماء ووحدة التراب الليبي، كما أنه لا نتوقع أي نجاح لمخرجات كل هذه اللقاءات على الأرض إلا في حال جرى سحب المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، ووقف المجلس الرئاسي التلاعب بأموال الشعب الليبي، من خلال الإسراع في عقد صفقات مشبوهة مع بعض الشركات التركية بشكل مريب قبل استقالة السراج من المجلس الرئاسي، هذا إن كان لديه نية في الاستقالة نهاية أكتوبر الجاري، كما صرح».

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ولفت الفالح إلى أن الحكومة الموقتة «تثمن الدور المصري الكبير الذي تلعبه مصر للحفاظ على وحدة وسلامة التراب الليبي، ولا يفوت الحكومة الليبية أن تتقدم بالتحية والتقدير للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا لاستقبالها محادثات بوزنيقة».