أعضاء بـ«الهيئة التأسيسية» وسياسيون وبرلمانيون يطالبون غوتيريس بإزالة العقبات أمام الاستفتاء على مشروع الدستور

شعار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وسياسيون وبرلمانيون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بإزالة العقبات أمام عقد أول استفتاء دستوري في تاريخ ليبيا.

جاء ذلك في خطاب مرسل إلى غوتيريس بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري، حسب المنشور على صفحة الهيئة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

مساندة البعثة الأممية للهيئة في بادئ الأمر

وأشار الخطاب إلى مساندة البعثة الأممية اختيار أعضاء الهيئة عبر اقتراع سري خلال العام 2012، في الفترة الخاصة بالمجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني العام، ودعمها وضع الخارطة الدستورية الليبية موضع التنفيذ، بداية من عملية الانتخاب التي تمت في العالم 2014.

وأضاف أن البعثة لم تدخر جهدًا في إمداد الهيئة بالخبرات القانونية والسياسية، التي سمحت لأعضائها بفحص التجارب المقارنة بسلبياتها وإيجابياتها.

وأوضح أنه بعد عمل مضنٍ، ومشاورات واسعة في مختلف المدن الليبية، ومع شتى الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني، تمكنت الهيئة التأسيسية من إنجاز مشروع الدستور.

ولفت إلى إنجاز الدستور بأغلبية الثلثين، 43 صوتًا من أصل 57، «التي هي أغلبية مزدوجة، باعتبارها أغلبية معززة من المنتخبين على مستوى البلاد، وأغلبية على مستوى كل منطقة من المناطق الانتخابية الثلاث، وعلى نحو موزعٍ على كل الدوائر دون استثناء»، كما قطعت المحكمة العليا بصحته، وأقرت مبدأ بتحصينه.

وأكمل: «إذا كان الأمر كذلك؛ فإن المسار الدستوري الليبي سبق وأن تجاوز بنجاح مرحلة انتخاب الهيئة، ومرحلة إنجاز مشروع الدستور، ولم تبقَ إلا المرحلة النهائية، التي هي الاستفتاء؛ وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري».

البعثة حاولت إيجاد مسالك بديلة

وأشار مقدمو الخطاب إلى أنهم توقعوا «بعد هذه المراحل الشاقة، استمرار البعثة الأممية بنفس الحماس في دعم الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الدستور الدائم.. إلا أنها بدأت في محاولة إيجاد مسالك بديلة وعرة تهدد بتقسيم البلاد، وتخدم سيطرة أصحاب سلطة واقعية مدعومة بالسلاح والمال الفاسد من دول وجهات أجنبية».

وانتقدوا ما وصفوه بـ«تجاهل» البعثة الأممية مشروع الدستور، و«تجنبها الاحتكام إلى الشعب»، ما يدفع بالبلاد إلى مراحل انتقالية جديدة من شأنها أن «تطيل عمر الضياع والفساد».

وطرحوا عدة تساؤلات وهي: «هل البعثة أُنشئت لدعم الشعب الليبي من أجل تقرير مصيره عبر صناديق الاستفتاء ثم الانتخاب، أم أنها وُجِدت من أجل إدارة الصراع بين المسلحين في الداخل والمتنازعين على مصالحهم فيها من الخارج؟، وهل البعثة تسعى بالفعل لمساندة الليبيين من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون؟».

ودعا الخطاب غوتيريس إلى إعادة توجيه البعثة من أجل أن تعود إلى مهمة «الدفع بالمسار الدستوري إلى الأمام، وتسعى إلى تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل في وثيقة دستورية أعدها ليبيون منتخبون.. دون أن يكون لأي كان حق في حرمان الشعب من التعبير عن رأيه، وفي إفساد المسار الدستوري بالحؤول دون الاستفتاء».

وأفاد بأن كثيرًا من محاولات منع إجراء الاستفتاء «تسري عبر طرق تقترحها وتفتحها البعثة، ومن خلال خرائط عملٍ تَحيدُ بها عن الخارطة الدستورية المحددة سلفًا بنصوص الإعلان الدستوري الموقت».

المطالبة بدعم غوتيريس

وتابع: «من الغريب أن البعثة، تتجاهل مشروع دستور أنجزته هيئة منتخبة، وتبحث عن قاعدة دستورية مع أطراف خارجية وداخلية لها مصالح تتعارض مع مصلحة الليبيين في الاستقرار وحكم القانون وعودة السيادة الوطنية، ومن أجل ذلك، تجتهد في عقد لقاءات تجمع فيها أفرادًا هي مَن تختارهم أو تختارهم قوى نشرت الدمار والخراب في البلاد».

وتساءل موقعو الخطاب، في حديثهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن الأولى بالدعم: «قاعدة دستورية تُسن من قبل منتخبين من الشعب بالاقتراع السري المباشر، أم قواعد توضع من أشخاص يختَارون بغير طريق الانتخاب، وتتعارض صفاتهم؛ بشكلٍ ظاهرٍ؛ مع مصلحة الليبيين في إنهاء الأجسام الانتقالية كافة؟، وكيف يمكن الحكم على مقاصد مَن يبحث عن بدائل لبناء دستوري متكامل قام بوضعه جسم تأسيسي منتخب؟».

واختتموا بيانهم بالمطالبة بـ«إزالة العقبات التي تحوْل دون ممارسة الليبيين حقهم الدستوري في الاستفتاء، الذي سيكون؛ أول استفتاء دستوري في تاريخ ليبيا».

الموقعون

أولاً: الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

1- الهادي بو حمرة، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

2- صالح محمد شاكر، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

3- ضو المنصوري عون، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

4- محمد حبيب، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

5- محمد الحواس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

6- أحمد قوني، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

7- سالم كشلاف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

8- محمد التومي، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

9- إبراهيم علاق، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

10- الجيلاني ارحومه، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

11- محمد الجيلاني، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

12- اعتماد المسلاتي، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

13- محمد الصاري، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

14- البدري الشريف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

15- نادية عمران، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

16- مراجع نوح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

17- خالد التواتي، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

18- رحومه جبريل، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

19- أحمد المحجوب، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

20- رانيا الصيد، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

21- عبيد الزروق، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

22- الصديق الدرسي، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

23- التواتي بوشاح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

24- فتح الله بو شرتيلة، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

25- سليمان بو شلفة، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

26- القذافي بريدح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

27- نوح عبد السيد، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

28- إبراهيم البابا، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

29- زينب الزائدي، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

30- محمد ضو، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

31- علي ليلي، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

32- علي حمداني، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

33- مصطفى امسيك، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

34- صلاح أبو خزام، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

35- حميد سليمان، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

36- عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

37- محمد الرفادي، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

38- قاسم يوشع، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

39- منعم الشريف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

40- رمضان التويجير، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

ثانيًا : أعضاء المجلس الاعلى للدولة

1- منى كوكلة عضو المجلس الأعلى للدولة

2- فتحي الشريف عضو المجلس الأعلى للدولة

3- جمعة الشاوش عضو المجلس الأعلى للدولة

4- محمد ناجم عضو المجلس الأعلى للدولة

5- حماد بريكاو عضو المجلس الأعلى للدولة

6- محمد الخوجة عضو المجلس الأعلى للدولة

7- فتحي رحومة عضو المجلس الأعلى للدولة

8- عبدالفتاح حبلوص عضو المجلس الأعلى للدولة

9- مصطفى التريكي عضو المجلس الأعلى للدولة

10- أحمد همومة عضو المجلس الأعلى للدولة

11- محمد أبو سنينة عضو المجلس الأعلى للدولة

12- عبدالمطلب بقص عضو المجلس الأعلى للدولة

13- جمال كرواد عضو المجلس الأعلى للدولة

14- عبدالقادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة

15- حسن حبيب عضو المجلس الاعلى للدولة

16- إبراهيم ابوشعالة عضو المجلس الاعلى للدولة

17- نعيمة الحامي عضو المجلس الاعلى للدولة

18- الصادق كشير عضو المجلس الأعلى للدولة

19- محمد أبو غمجة عضو المجلس الأعلى للدولة

20- محمد التومي عضو المجلس الأعلى للدولة

21- العجيلي بوسديل عضو المجلس الأعلى للدولة

22- سعاد قنور عضو المجلس الأعلى للدولة

23- فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة

24- الطاهر مكنى عضو المجلس الأعلى للدولة

25- شكري الأمين عضو المجلس الأعلى للدولة

26- حميدة الدالي عضو المجلس الأعلى للدولة

27- محمد تكالة عضو المجلس الأعلى للدولة

28- محمد بقى عضو المجلس الأعلى للدولة

29- إدريس بوفايد عضو المجلس الأعلى للدولة

30- عبد الرحمن الشاطر عضو المجلس الأعلى للدولة

31- بلقاسم دبرز عضو المجلس االأعلى للدولة

32- بشير الهوش عضو المجلس الأعلى للدولة

ثالثًا: أعضاء مجلس النواب الليبي

1- حمودة سيالة رئيس مجلس النواب

2- أيمن سيف النصر عضو مجلس النواب

3- الصادق الكحيلي عضو مجلس النواب

4- محمد راشد عضو مجلس النواب

5- أبو بكر أحمد سعيد عضو مجلس النواب

6- محمد الرعيض عضو مجلس النواب

7- صالح الزوبيك عضو مجلس النواب

8- عمار الأبلق عضو مجلس النواب

9- سارة السويح عضو مجلس النواب

10- علي أبوزعكوك عضو مجلس النواب

11- علي العيساوي عضو مجلس النواب

12- سليمان الفقيه عضو مجلس النواب

13- مبروك الكبير عضو مجلس النواب

14- أسامة الشعافي عضو مجلس النواب

15- جلال الشويهدي عضو مجلس النواب

16- اعمارة شنباور عضو مجلس النواب

17- عبد السلام انصية عضو مجلس النواب

18- فرج عبدالملك عضو مجلس النواب

19- الصديق حموده عضو مجلس النواب

20- نصر الغرياني عضو مجلس النواب

21- محمد الحنيش عضو مجلس النواب

22- عبدالحفيظ الصغير عضو مجلس النواب

23- كمال الجمل عضو مجلس النواب

24- سعاد الشلي عضو مجلس النواب

25- أبو الخير الشعاب عضو مجلس النواب

26- سالم قنيدي عضو مجلس النواب

27- اكرم عيسى عضو مجلس النواب

28- ميلود الاسود عضو مجلس النواب

29- محمد الرحيبي عضو مجلس النواب

30- محمد منصور احنيش عضو مجلس النواب

31- عمر العربي عضو مجلس النواب

رابعًا: مؤسسات المجتمع المدني

1- منتدى الكدوة الثقافي السياسي العزيزية

2- اتحاد مؤسسات المجتمع المدني ورشفانة

3- المركز الليبي للحقوق والحريات

4- منظمة التوافق

5- مؤسسة الحياة للأعمال الخيرية العجيلات

6- هيئة الجسد الواحد للأعمال الخيرية للنازحين

7- مؤسسة السلام للأعمال الخيرية

8- جمعية تراحموا للرعاية الايتام

9- منظمة اسرة الشهداء والمفقودين

10- منظمة طوق الياسمين لدوي الاحتياجات الخاصة

11- منظمة الحياة لذوي الإعاقة

12- جمعية الصم والبكم وضعاف السمع

13- جمعية الهلال الأحمر الليبي

14- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية

15- جمعية بيوت الشباب الليبية

16- حراك الشعب يريد

17- حراك صوت الجنوب

خامساً: نشطاء وسياسيون وأكادميون

1- محمد محفوظ مريحيل، أحد مؤسسي حراك الاستفتاء على الدستور

2- فرج فركاش، كاتب صحفي مستقل، ناشط مدني

3- محمد صالح تنتوش، ناشط مدني

4- عبد السلام الراجحي رئيس مركز إسطرلاب للدراسات

5- هيثم أحمد رجب الورفلي، ناشط مدني بنغازي

6- جمال محمد الفلاح ناشط مدني بنغازي

7- أسعد سعد الشرتاع، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب في طرابلس

8- خالد يونس حمد مذكور، ناشط مدني البيضاء

9- هانيبال محمد الصغير، ناشط مدني سرت

10- الكوني علي عبودة، أستاذ القانون بجامعة طرابلس

11- محمد رمضان بارة، أستاذ القانون الجنائي طرابلس

12- منعم عبد الكريم الدينالي، ناشط مدني توكرة

13- محمد علي إسماعيل، اكاديمي مصراتة

14- حامد سويسي عبدالله امبية، ناشط مدني براك الشاطي

15- محمد إدريس الباوندين، مدون وناشط مدني طرابلس

16- أحمد التواتي، ناشط مدني بنغازي

17- خالد موسى عبد المجيد سكران، مهتم بالشأن العام بنغازي

18- عبد القادر جمعة عبد الرحيم الفارسي، ناشط سياسي وحقوقي بنغازي

19- عبد الهادي محمد شماطة، مؤسسة توافق الوطنية بنغازي

20- محمد السنوسي، ناشط مدني بنغازي

21- محمد هاشم القبلاوي، رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا

22- أشرف عوض بلال حسين، مدون وناشط سياسي

23- فرج السائح، أستاذ جامعي

24- عوض عبدالهادي الشاعري، كاتب روائي، ورئيس تحرير جريدة «البطنان» سابقًا

25- فوزي عمر الحداد، أستاذ جامعي، كاتب وقاص

26- عبد الحفيظ الدايخ، عضو المؤتمر الوطني

27- خالد خليفة الصابر، أستاذ جامعي، مدير المعهد المهني العالي

28- محمد عبدالرحمن شعيب، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي

29- فوزي جمعة الساكر ، عضو المكتب التنفيدي لشركة الاتصالات

30- آحمد حسن بومثنينة، عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم

31- كريم إدريس كريم، عضو القيادات الاجتماعية

32- آمال سعيد المالطي، ناشطة مجتمع مدني

33- مجدي صالح لهنيد، ناشط سياسي ومدون

34- عبدالرحمن السنوني أعقاب، مدير الجامعة المفتوحة طبرق

35- صالح محمد عياش، مدير مكتب العمل في وزارة العمل

36- فتحي محمد مسعود، كاتب وروائي

37- فرج رزق فرج، كاتب صحفي عضو اللجنة الإدارية لمفوضية المجتمع المدني البطنان