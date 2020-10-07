«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة في غالبية مناطق الشرق غدا

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد غالبية مناطق الشرق انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة غدا الخميس.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، بقاء الطقس معتدلا على غالبية مناطق الشمال الغربي، كما تظل الأجواء مستقرة جنوبا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، وتصل إلى 36 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر يوم الجمعة، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و39 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا مساء اليوم.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية.