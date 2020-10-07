«الأرصاد»: ارتفاع الموج لا يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 01:14 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ولا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن البحر سيكون قليل الاضطراب وخفيف الموج على ساحلي زوارة وطرابلس.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، مع سقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحلي زوارة وطرابلس.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على الخليج.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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