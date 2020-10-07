«عمل الوفاق» تعتزم إطلاق مركز التوظيف والاستثمار

اجتماع صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل في حكومة الوفاق، 6 أكتوبر 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

يعتزم صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق إطلاق مركز التوظيف والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور بلقاسم السويدي، ونائب الرئيس عادل الكراش مهام المركز، خلال اجتماع في الوزارة أمس الثلاثاء، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويهدف المركز إلى إيجاد فرص وظيفية أفضل للكوادر الوطنية المؤهلة، والمساهمة في استقطاب الكوادر المؤهلة لمنشآت القطاعين الخاص والعام، وتطوير أنظمة التوظيف والتطوير في منشآت القطاعين الخاص والعام، والرقي بمستوى البرامج التدريبية وفق المعايير الدولية برواد الأعمال.

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وسيسعى إلى العمل وفق أحدث الأساليب والنظم المتبعة في مجالي الموارد البشرية والتطوير الإداري، ومساعدة الشركات وأصحاب العمل على تطوير الأداء الوظيفي لديهم وتوفير الحلول التقنية والفنية والاستشارية التي من شأنها أن ترفع من مستوى خدمات المؤسسات والشركات والجهات العامة، والمساهمة في تنمية المجتمع وتطوره وإتاحة الفرصة للشباب لإثبات كفاءاتهم وتحقيق طموحاتهم بتأهيلهم وصقلهم وظيفيا وفنيا قبل وأثناء وبعد التوظيف.

وستشمل خدمات التوظيف تحليل الوظائف الشاغرة، وتصميم وتقويم الوظائف الشاغرة، وتحديد المعايير المقبلة للمرشح المناسب بالاتفاق مع العميل، والبحث عن المرشحين الملائمين للمعايير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع ومقابلة المرشحين المناسبين وتقييمهم وعرض قائمة نهائية بالمرشحين، وأخيرا المساعدة في الاختيار النهائي للمرشح، كما سيشارك القطاعان العام والخاص في المركز إضافة إلى الشركات الأجنبية بعد ربطها بمنظومة الباحثين عن العمل.