لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق

مقر مركز طبرق الطبي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المدينة.

جاء ذلك في بيان مقتضب على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

يذكر أن عضو فريق الرصد والتقصي باللجنة الدكتور أحمد الفزاني، أبدى تخوفه من حدوث «موجة جديدة للوباء في طبرق».

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد الماضي، أن المدينة شهدت استقرارا في الحالة الوبائية لنحو أسبوع، قبل أن تعود لتسجيل حالات جديدة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مدينة طبرق إلى 219 حالة، من بين الحالات المسجلة 156 متعافيا، إضافة إلى 23 حالة نشطة، و40 حالة وفاة.