باشاغا يبحث مع الحلو استئناف الرحلات الجوية وإعادة توطين اللاجئين

لقاء فتحي باشاغا ويعقوب الحلو في طرابلس، 6 أكتوبر 2020. (بعثة الأمم المتحدة للدعم)

بحث نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بليبيا، يعقوب الحلو، مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، استئناف الرحلات الجوية لعودة المهاجرين طواعية من ليبيا إلى بلادهم، ورحلات إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى ورحلات الإجلاء الإنساني.



جاء ذلك خلال لقاء شهدته العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تطرق خلاله الطرفان إلى «التعاون المشترك في جميع الملفات الإنسانية وسبل تطوير وتقوية الشراكة الإستراتيجية»، حسب بيان منشور على صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بموقع «فيسبوك».

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واتفق الطرفان على متابعة تنفيذ مخرجات اللقاء، خصوصا في ما يتعلق بملفات النازحين داخليا والمهاجرين وطالبي الحماية الدولية، إضافة إلى تسهيل إصدار تأشيرات الدخول لموظفي المنظمات الدولية غير الحكومية والعاملة في المجال الإنساني في ليبيا.



وفي وقت سابق، طالبت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق شركات الطيران الوطنية بتوضيح مدى جاهزيتها لاستئناف الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي عبر مطاري بنينا ومعيتيقة الدوليين، وإمكانية تسيير رحلات داخلية أخرى لتتمكن المصلحة من اتخاذ الترتيبات اللازمة.



وقال رئيس مصلحة المطارات، محمد عبدالله بيت المال، في كتاب وجهه إلى المديرين العامين لشركات الطيران الوطنية، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة فتح المجال الجوي بين مطارات المنطقتين الغربية والشرقية، ورفع مشقة وعناء السفر برا عن المواطنين الليبيين.