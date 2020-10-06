ليبيا تعتذر عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 08:01 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الناطق سام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد القبلاوي، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا اعتذرت عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية، وتتطلع لممارسة ذلك في ظل ظروف أفضل.

وقال القبلاوي في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ليبيا تعتذر عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية وتتطلع لممارسة ذلك في ظل ظروف أفضل. نتمسك بحقنا بالرئاسة وفق اللوائح الداخلية والترتيب المعمول به».

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يأتي ذلك، على خلفية تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، احتجاجًا على «تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل»، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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