كاجمان يبحث مع الحداد آليات ضمان توفير الوقود للجنوب

عبدالسلام كاجمان (يمين) خلال لقائه الحداد بديوان رئاسة الوزراء، 6 أكتوبر 2020. (إدارة الإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق، فريق أول ركن محمد الحداد، وضع آليات لضمان توفير الوقود لمناطق الجنوب.



جاء ذلك خلال اجتماع كاجمان مع الحداد بديوان رئاسة الوزراء، لاستعراض «الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان لتهدئة الأوضاع في طرابلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

- الفريق أول محمد الحداد يتسلم رئاسة «أركان الوفاق»



وأكد رئيس الأركان «استعداد القوات التابعة للجيش الليبي حماية وتأمين وصول ناقلات الوقود إلى مناطق الجنوب بالتنسيق مع وزارة الداخلية»، واتفق الطرفان على عقد اجتماع برئاسة الحداد مع المختصين في كل من وزارة الداخلية، وشركة البريقة، والمؤسسة الوطنية للنفط، لوضع خطة عمل مشتركة لضمان وصول الوقود لمناطق الجنوب.



وفي 17 سبتمبر الماضي، تسلم الفريق أول ركن محمد الحداد، مهام عمله رسميا رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، من الرئيس السابق الفريق ركن محمد الشريف، وذلك بعد عشرة أيام من إعلان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تنصيبه رسميا.

عبدالسلام كاجمان (يمين) خلال لقائه الحداد بديوان رئاسة الوزراء، 6 أكتوبر 2020. (إدارة الإعلام برئاسة مجلس الوزراء)