باشاغا يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أميركية في مجال النزاهة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب

المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «كي تو إنتليجينس» الأميركية «في مجال النزاهة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب»، وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر».

وقال باشاغا إن توقيع المذكرة يأتي «في مجال أولوياتنا في التعاون» مع الشركة الأميركية، موضحا أن الأولويات «ستكون في رسم إستراتيجية وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، وتعقب شبكاته، وكذلك تدريب وتجهيز وتأهيل قسم بالوزارة يعنى بهذه الأمور».

وأضاف باشاغا في تغريدة ثانية أن «هذه الشراكة ستساعدنا على تعقب الجرائم المالية وشبكاتها داخل وخارج ليبيا، وستضمن تأسيس أنظمة مؤمنة وموثوقة لتبادل المعلومات».

وأوضح باشاغا أن «هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية لمكافحة الفساد، ووضع أساس لبناء الإدارات والأقسام بالوزارة لتفنيد إستراتيجياتها بمهنية وكفاءة».

- اتفاق تعاون بين «داخلية» الوفاق و«المركزي» في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب

وسبق أن وقع المفوض بوزارة الداخلية في 10 أغسطس الماضي مع محافظ المصرف المركزي في طرابلس رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصديق الكبير، اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور عدد من مديري الإدارات من الطرفين.