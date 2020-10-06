صندوق التضامن ببني وليد يستعد لتوزيع معدات ومساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة

المعدات التي سيتم توزيعها لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)

تستعد الهيئة العامة لصندوق التضامن، فرع سوف الجين ببني وليد، لإطلاق حملة توعوية وتضامنية لتوزيع بعض المساعدات والمعدات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين، عبدالحميد المنير لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن الحملة تأتي ضمن أنشطة أطلقتها الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي من خلال تشكيل لجان لفروع الهيئة بالمنطقة الغربية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» تحت شعار «في بيتك خليك ونحنا نجيك»، والتي تهدف إلى توصيل أدوات ومعدات الحماية مثل المطهرات والمعقمات والقفازات وبعض الاحتياجات لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في منازلهم.

وأكد المنير تشكيل لجنة بفرع صندوق التضامن في بني وليد، تضم رئيس قسم المعاقين وعددا من مديري المراكز التي تهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقسم المعاش الأساسي وقسم المشروعات ووحدة الخدمات بالفرع.

وقال المنير إن الحملة ستنطلق وفقا لتعليمات الإدارة العامة خلال يوم موحد في جميع الفروع في المنطقة الغربية لتوصيل تلك المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوه بأن هناك فريقا طبيا سيكون ضمن الحملة لفحص الحالات المصابة بأمراض من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العلاجات السريعة مثل علاج السكري والضغط وتقديم بعض الحفاضات والكراسي والقيلات، إضافة إلى تقديم سلات غذائية مقدمة من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وأشار المنير إلى أنه سيجري تقديم سلع منزلية معمرة إلى العائلات المحتاجة من الأسر ذات الإعاقة حسب الاحتياج وحسب الإمكانات المتوافرة بفرع الصندوق ببني وليد، إضافة إلى تعقيم حجرات الأشخاص ذوي الإعاقة تعقيما تاما بكل المعقمات، وسيتم فحص كل الحالات المرضية وإعداد تقرير لها ليتم إحالتها إلى إدارة الفرع ليتم إرسالها إلى الإدارة العامة لتوفير الإمكانات لتلك الحالات.

مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين عبدالحميد المنير. (الإنترنت)

اللجنة المكلفة بتوزيع المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)

المعدات التي سيتم توزيعها لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)

السلات والمواد المنزلية التي سيتم توزيعها لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)

السلات والمواد المنزلية التي سيتم توزيعها لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)