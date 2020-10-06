966 مليون دينار لمجابهة «كورونا» خلال 9 أشهر

غرفة في مركز عزل بمصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية في حكومة الوفاق لمجابهة جائحة «كورونا» بلغ 966 مليون دينار، جرى توفيرها من ميزانية الطوارئ والباب الرابع «الدعم»، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي.

وخُصِّص منها 572 مليونًا لوزارة الصحة، و50 مليونًا للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليونًا لجهاز الطب العسكري، و35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، و151 مليونًا لجهاز الإمداد الطبي، و41 مليونًا للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، و22 مليونًا لوزارة التعليم، حسب بيان صادر اليوم الثلاثاء.