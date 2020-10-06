966 مليون دينار لمجابهة «كورونا» خلال 9 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 10:06 صباحا
غرفة في مركز عزل بمصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية في حكومة الوفاق لمجابهة جائحة «كورونا» بلغ 966 مليون دينار، جرى توفيرها من ميزانية الطوارئ والباب الرابع «الدعم»، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي.

وخُصِّص منها 572 مليونًا لوزارة الصحة، و50 مليونًا للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليونًا لجهاز الطب العسكري، و35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، و151 مليونًا لجهاز الإمداد الطبي، و41 مليونًا للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، و22 مليونًا لوزارة التعليم، حسب بيان صادر اليوم الثلاثاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس الأميركي يغادر مستشفى «والتر ريد» ويعود إلى البيت الأبيض
دولى
مصدر لـ«رويترز»: ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى 290 ألف برميل يوميًا
ليبيا
إخلاء وحدات سكنية جنوب أجدابيا استولى عليها مواطنون
ليبيا
فلوسنا - الحلقة 54
فيديو
لبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت ببالونات بيضاء
منوعات
سياسيات وحزبيات تطالبن بعدم استبعاد المرأة من جلسات الحوار الليبي
ليبيا
بالصور.. آثار انفجار مخزن ذخيرة في جنزور
ليبيا
سميرة بوعزة عاملة النظافة بمستشفى الرازي.. رفضت المغادرة حتى تعافت آخر حالة ...
ليبيا
«رويترز»: الأطباء يتابعون حالة «رئتي» ترامب بعد تلقيه علاجا لمرضى الحالات الحرجة
دولى
بالفيديو.. أستون فيلا يفضح ليفربول بسباعية تاريخية في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تشكك في مصداقية أعداد وفيات «كورونا» في ليبيا
ليبيا
عضوات بالكونغرس ينتقدن «تويتر» لعدم معاملتهن بالمثل بشأن سياسة حظر تغريدات «موت ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم