«المركزي»: 51% نسبة العجز في الإيرادات السيادية خلال 9 أشهر

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

نبه المصرف المركزي في طرابلس إلى تدني تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مشيرًا إلى أن نسبة العجز في تحميلها بلغت 51%».

ودعا المصرف المركزي، في بيان الإنفاق والإيراد خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر، «الجهات ذات العلاقة إلى العمل على جبايتها وتحصيلها».

ولم تتجاوز إيرادات الضرائب 465 مليون دينار، والجمارك 102 مليون دينار، والاتصالات 82 مليون دينار، وبيع المحروقات بالسوق المحلية 100 مليون دينار، بينما بلغ تمويل الباب الثالث من رسوم بيع النقد الأجنبي 1.575 مليار دينار، وفق بيان «المركزي».

وذكر البيان أن رسم الخدمات والإيرادات الأخرى بلغ 336 مليون دينار، في حين بلغ تمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد مبلغ 124 مليون دينار.