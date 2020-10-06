«المركزي»: 3.8 مليارات دينار الإيرادات النفطية والسيادية و20 مليارًا قيمة قرض «المركزي» في 9 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 09:33 صباحا
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بلغت 3.813 مليارات دينار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى أن قيمة قرض المصرف المركزي المخصص لسداد عجز الترتيبات المالية بلغ 20 مليار دينار.

ووفق بيان المصرف المركزي عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر، فقد بلغت الإيرادات النفطية 3.388 مليارات دينار، فيما لم تتجاوز إيرادات الضرائب 465 مليون دينار، والجمارك 102 مليون دينار، والاتصالات 82 مليون دينار، وبيع المحروقات بالسوق المحلية 100 مليون دينار، بينما بلغ تمويل الباب الثالث من رسوم بيع النقد الأجنبي 1.575 مليار دينار.

وذكر البيان أن رسم الخدمات والإيرادات الأخرى بلغ 336 مليون دينار، في حين بلغ تمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد مبلغ 124 مليون دينار.

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