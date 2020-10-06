15 مليار دينار إجمالي إيرادات رسم بيع العملة الأجنبية حتى سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 09:29 صباحا
مقر المصرف المركزي بطرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات المحققة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بلغ 15 مليارًا و27 مليون دينار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح المصرف في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، عن الإيراد والإنفاق في الترتيبات المالية للعام 2020، أنه جرى تخصيص مليار و575 مليون دينار لتمويل نفقات الباب الثالث (التنمية) حتى سبتمبر.  

وأضاف البيان أنه تم تخصيص مبلغ 13 مليارًا و452 مليون من إيرادات رسوم بيع العملة الأجنبية لسداد الدين العام.

من ناحية أخرى أشار المصرف إلى أن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات لم تزد عن 310 ملايين دينار، منها 228 مليونًا إيرادًا مستحقًّا عن العام 2019، ووردت في فبراير 2020.  

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