«النهر الصناعي»: بدء عودة المياه إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 09:19 صباحا

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» بدء عودة المياه تدريجيا لشبكة مياه العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان مقتضب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وسبق أن شرح الجهاز سبب استمرار انقطاع المياه عن المدن ومناطق الاستهلاك، في بيان الخميس الماضي، حيث أرجع الأمر إلى تذبذب في التغذية الكهربائية الواصلة إلى حقول الآبار ومحطات ضخ المياه.

وأشار إلى أن هذا الوضع مستمر منذ 24 سبتمبر الماضي، حين تكررت وقائع الإظلام التام في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصلت إلى أربع حالات خلال ستة أيام.

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