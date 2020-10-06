مناقشة نشاطات مصفاتي «أجوكو» بطبرق والسرير في اجتماع مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 08:31 صباحا
اجتماع في مؤسسة النفط لمتابعة أنشطة «أجوكو»، 5 أكتوبر 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحثت الإدارة العامة للصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، نشاطات وعمليات مصفاتي الشركة في طبرق والسرير.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر المؤسسة في طرابلس، عبر دوائر الاتصال المغلقة مع مدينة بنغازي، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وتناول الاجتماع الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة بالمصافي حرصا على صحة وسلامة العاملين، ولضمان سير العمليات بالشكل الآمن والأمثل.

وتطرق أيضا إلى المشاريع الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، كما ناقش الحاضرون الميزانية التقديرية المقترحة للعام 2021.

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وحضر الاجتماع عن «أجوكو»، رئيس لجنة الادارة السيد محمد بن شتوان، والمدراء العامون ومدراء الإدارات والمختصين بالادارات المعنية، ومن جانب المؤسسة مدير عام الادارة العامة للصناعات النفطية، خالد جويلي ومدراء الادارات ذات العلاقة والمختصين.

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