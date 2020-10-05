«بلدي طبرق» يطالب بـ«دعم الخليج العربي للنفط» الجوانب الخدمية بالمدينة

أحد شوارع مدينة طبرق (الإنترنت).

بحث رئيس المجلس التسييري طبرق، فرج هاشم بوالخطابية، مع مسؤولي شركة «الخليج العربي للنفط» في بنغازي، «سبل دعم الشركة للبلدية في المجالات كافة».

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن بوالخطابية التقى رئيس لجنة الإدارة بالشركة محمد بالقاسم بن شتوان، حيث استعرض الطرفان «مشروعات عدة تم تقديمها من بلدية طبرق للشركة؛ للمساهمة في بناء المدينة وتنميتها في كافة الجوانب الخدمية».

ووصف المكتب الإعلامي الزيارة بأنها كانت «مثمرة للطرفين».

ووفق المكتب، أثنى بوالخطابية على «جهود مستخدمي ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق سواء فيما يتعلق بعمليات الشحن أو توفير المنتجات للمنطقة، وكذلك تعاونها مع المجلس التسييري لبلدي طبرق»، كما ناشد إدارة شركة الخليج العربي للنفط، «مزيد التعاون وتقديم المساعدة للبلدية باعتبارها جارًّا حسنًا لأحد أهم مواقع نشاط الشركة».