عقيلة صالح يلتقي شباب مناطق بنغازي الكبرى وحقوقيات وأكاديميات وأعيان العواقير

لقاء المستشار عقيلة صالح مع عدد من الحقوقيات والأكاديميات. الأحد، 4 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة، مجموعة من شباب مناطق بنغازي الكبرى، وعددا من الحقوقيات والأكاديميات، وأعيان قبيلة العواقير، أمس الأحد، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وقال موقع مجلس النواب إن المستشار عقيلة صالح بحث مع عدد من الحقوقيات والأكاديميات دور المرأة في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأكد لهن «أهمية مشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل».

وأثنى صالح على دور المرأة الداعم بناء دولة المؤسسات والقانون، فيما «أكدت الحاضرات دعمهن مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية، وأثنين على الجهود الجبارة التي يبذلها المستشار عقيلة صالح خلال هذه الفترة معبرات عن دعمهن الحل السياسي وتحقيق السلام».

وعن لقاء عدد من شباب مناطق بنغازي الكبرى، قال موقع مجلس النواب، إن المستشار عقيلة صالح بحث معهم تطورات الأوضاع في البلاد والمشاكل التي يعانيها عدد من مناطق بنغازي الكبرى، وأكد لهم أهمية دور الشباب وضرورة مشاركتهم الفاعلة في كافة مؤسسات الدولة وضخ دماء جديدة من الشباب للنهوض بالوطن، بينما أكد الشباب الحاضرون دعمهم مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية.

وفي لقائه عددا من أعيان قبيلة العواقير، بحث المستشار عقيلة صالح الأوضاع في البلاد، حيث أكد الحاضرون تقديرهم ودعمهم جهوده الرامية للوصول إلى حل سياسي ينهي حال الانقسام والتشظي في البلاد وما يعانيه المواطن من ظروف صعبة انعكست على حياته اليومية.

لقاء المستشار عقيلة صالح مع عدد من شباب بنغازي الكبرى. الأحد، 4 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)

لقاء المستشار عقيلة صالح مع عدد من شباب بنغازي الكبرى. الأحد، 4 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)

لقاء المستشار عقيلة صالح مع عدد من أعيان العواقير. الأحد، 4 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)

لقاء المستشار عقيلة صالح مع عدد من الحقوقيات والأكاديميات. الأحد، 4 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)