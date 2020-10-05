رئيس أركان قوات «الوفاق» يبحث تفعيل المؤسسات العسكرية في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 01:51 مساء
رئيس أركان قوات حكومة الوفاق محمد حداد خلال زيارته بني وليد، 5 أكتوبر 2020، (بركان الغضب)

بحث رئيس أركان قوات حكومة الوفاق، الفريق أول ركن محمد الحداد، إعادة تفعيل المؤسسات العسكرية في بني وليد.

جاء ذلك خلال زيارته المدينة اليوم الإثنين، حيث التقى عددًا من عناصر قوات حكومة الوفاق هناك، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 7 سبتمبر الماضي، نصب القائد الأعلى للجيش ورئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الحداد رئيسًا للأركان العامة، وذلك وفق مراسم عسكرية أُقيمت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بعدما صدر أمر التكليف في 29 أغسطس الماضي.

وبعدها شهد الحداد عددًا من المناورات التي نفذتها قوات حكومة الوفاق، كما اجتمع في 13 سبتمبر بقادة غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سميرة بوعزة عاملة النظافة بمستشفى الرازي.. رفضت المغادرة حتى تعافت آخر حالة ...
ليبيا
«رويترز»: الأطباء يتابعون حالة «رئتي» ترامب بعد تلقيه علاجا لمرضى الحالات الحرجة
دولى
بالفيديو.. أستون فيلا يفضح ليفربول بسباعية تاريخية في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تشكك في مصداقية أعداد وفيات «كورونا» في ليبيا
ليبيا
عضوات بالكونغرس ينتقدن «تويتر» لعدم معاملتهن بالمثل بشأن سياسة حظر تغريدات «موت ...
دولى
أطباء: ترامب يواصل التحسن وقد يعود للبيت الأبيض الإثنين
عربى
عودة المعتمرين إلى مكة بعد انقطاع سبعة أشهر جراء «كوفيد-19» (فيديو)
عربى
«مالية الموقتة» تعلن إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد
ليبيا
«اختبار حقيقي».. ترامب يوجه رسالة للأميركيين من عزل «كورونا»
دولى
مجلس الأمن يمدد الإذن بتفتيش السفن «المشبوهة» قبالة السواحل الليبية
ليبيا
المندوب الروسي: هذا سبب اعتراضنا على نشر تقرير مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تحمي نفسك من «كورونا» في الخريف؟