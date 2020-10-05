ليبيا تسجل 628 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 647 حالة

عينات اختبار للكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 628 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في حين تعافى 647 مصابًا من المرض.

كما توفي 4 مصابين آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 3356 عينة موزعة كالتالي: «المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1843 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 92 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 865 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 101 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 152 عينة».

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 82 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 80 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 12 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 4 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 125 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 37 و437 حالة، منها 14 ألفًا و765 نشطة، و22 ألفًا و76 متعافى، بينما توفي 596 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي