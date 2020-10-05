انتشال رفاة جثة مجهولة الهوية في ترهونة

من عملية انتشال رفاة جثة مجهولة الهوية بمنطقة البطن بطريق النهر في ترهونة. (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق، انتشال رفاة جثة جديدة مجهولة الهوية بمدينة ترهونة.

وأشار المكتب الإعلامي للعملية في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «الرفاة وُجدت داخل كيس أعلاف ومدفونة بمنطقة البطن بطريق النهر بعد ورود بلاغ من أحد سكان المنطقة».

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وعقب وقف إطلاق النارغير الرسمي بين قوات قيادة العامة وقوات حكومة الوفاق جرى انتشال عديد الجثث مجهولة الهوية من مناطق الاشتباكات، وسط اتهامات من جهات دولية ومحلية بوجود مقابر جماعية في تلك المناطق.

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق انتشال رفات 11 جثة مجهولة الهوية لأشخاص معصوبي الأعين ومكتوفي الأيدي من مقبرة جماعية جديدة بالموقع رقم «B3» بمشروع الربط بمدينة ترهونة.