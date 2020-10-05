مخاوف من موجة جديدة لـ«كورونا» في طبرق بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين

أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق. (الإنترنت).

قال عضو فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة واللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، الدكتور أحمد الفزاني، إن البلدية سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين فيها إلى 219 حالة.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه «من بين الحالات المسجلة في طبرق هناك منها 156 شفاء و23 نشطة و40 حالة وفاة».

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أوضح الفزاني أن الأسبوع الماضي «شهدت المدينة استقرارا واضحا حيث لم تسجل أي حالة إصابة، ليبدأ تسجيل الحالات الجديدة مطلع الأسبوع الجاري مما ينذر بموجة جديدة للوباء في مدينة طبرق».