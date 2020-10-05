مخاوف من موجة جديدة لـ«كورونا» في طبرق بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 12:37 صباحا
أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق. (الإنترنت).

قال عضو فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة واللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، الدكتور أحمد الفزاني، إن البلدية سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين فيها إلى 219 حالة.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه «من بين الحالات المسجلة في طبرق هناك منها 156 شفاء و23 نشطة و40 حالة وفاة».

- 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق
- لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق وتسجيل حالتي شفاء

أوضح الفزاني أن الأسبوع الماضي «شهدت المدينة استقرارا واضحا حيث لم تسجل أي حالة إصابة، ليبدأ تسجيل الحالات الجديدة مطلع الأسبوع الجاري مما ينذر بموجة جديدة للوباء في مدينة طبرق».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة المعتمرين إلى مكة بعد انقطاع سبعة أشهر جراء «كوفيد-19» (فيديو)
عربى
«اختبار حقيقي».. ترامب يوجه رسالة للأميركيين من عزل «كورونا»
دولى
مجلس الأمن يمدد الإذن بتفتيش السفن «المشبوهة» قبالة السواحل الليبية
ليبيا
المندوب الروسي: هذا سبب اعتراضنا على نشر تقرير مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«سي إن إن»: استعدادات بالبيت الأبيض لنقل ترامب إلى مستشفى «والتر ريد»
دولى
«حملوا روسيا مسؤولية وفاتي».. مصرع صحفية أضرمت النار في نفسها
دولى
بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
دي مايو: استقالة السراج مرهونة بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل بناء على اتفاق سياسي
ليبيا
معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع ...
ليبيا
المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار «أفيغان» يسرع من شفاء مرضى «كورونا»