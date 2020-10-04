مصارف بني وليد تشرع في توزيع السيولة النقدية لعملائها

صالة أحد مصارف بني وليد أثناء توزيع السيولة للمواطنين. الأحد 4 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

شرع عدد من المصارف التجارية العاملة في بني وليد، اليوم الأحد، في توزيع السيولة النقدية المخصصة لعملائه، بعد وصول 40 مليون دينار من المصرف المركزي في طرابلس الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم السعدي لـ«بوابة الوسط» أن توزيع السيولة النقدية على المواطنين «يجري حسب أرقام الحسابات الجارية مع اختلاف قيمة السحب».

وبيّن الساعدي أن مصرف سوف الجين الأهلي وزع سيولة تقدر بألف دينار للحساب الواحد، بينما المصرف التجاري الوطني وزع 700 دينار للحساب، في حين حددت فروع مصرف الجمهورية قيمة سقف السحب بألف دينار للحساب الواحد.

وصول 40 مليون دينار إلى مصارف بني وليد من «مركزي طرابلس»

وأشار الساعدي إلى أنه جرى تخصيص 22 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية داخل البلدية، وتسعة ملايين دينار خصصت للمصرف التجاري، وتسعة ملايين دينار خصصت لمصرف سوف الجين الأهلي.

وأكد مدير المكتب الإعلامي أن المجلس البلدي بني وليد كلف لجنة بمتابعة آلية توزيع السيولة النقدية من قبل المصارف على حسابات المواطنين.

ويعمل بمدينة بني وليد خمسة مصارف، وهي «مصرف الجمهورية بني وليد، والجمهورية سوف الجين، والجمهورية فرع تينيناي، والمصرف الأهلي، والتجاري الوطني».