عماري يبحث مع السائح استعدادات المفوضية العليا لإجراء الانتخابات البرلمانية

لقاء العماري والسائح الأحد 4 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري، ظهر اليوم الأحد، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، لمناقشة استعدادات المفوضية «لإجراء انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري الموقت وما تحتاجه المفوضية لإنجاز هذا الاستحقاق للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به البلاد»، وفق إدارة التواصل والإعلام.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عماري استمع خلال لقائه السائح «لإجراء العملية والإعلان عن نتائجها خلال فترة 120 يوما من تاريخ البدء فيها، مشددا على أن الكوادر البشرية والقدرات الفنية للمفوضية تسمح لها بذلك كونها جسما موحدا ولم يتعرض للانقسام».

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن لقاء عماري والسائح الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء ناقش «تفاصيل إجراء العملية الانتخابية للمواطنين الليبيين النازحين والمهجرين وسهولة ترشحهم والتصويت لهم في أماكن نزوحهم».

وأضافت أن عماري ناقش مع السائح أيضا «الاحتياجات المالية للمفوضية وتلبيتها من طرف حكومة الوفاق الوطني خلال هذا العام، وأكد عماري أن الحكومة ملتزمة بتوفير المخصصات المالية اللازمة للمفوضية».