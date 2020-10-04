عقوب يطالب بالتخطيط لموجة ثانية من «كورونا» في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 02:30 مساء
عقوب خلال اجتماع مع مديري إدارات الخدمات الصحية من شرق وغرب وجنوب البلاد اليوم الأحد. (الحكومة الموقتة)

شدد وزير الصحة بالحكومة الموقتة د.سعد عقوب على أهمية التخطيط الجيد لتجنب حدوث موجة ثانية لفيروس «كورونا» خلال فصل الشتاء، وتوفير ودعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية خلال فصل الشتاء.

وناقش عقوب خلال اجتماع اليوم الأحد حضره نحو 100 من مديري إدارات الخدمات الصحية من شرق وغرب وجنوب البلاد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة، التي تنظم عمل القطاع الصحي داخل البلديات، ومصروفات العام 2019، ومناقشة إتمام الحساب الختامي وميزانية العام 2020، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي آخر تحديث للحالة الوبائية في البلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 722 إصابة جديدة و14 حالة وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا أمس السبت، وقال المركز في بيان، نشره عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأحد، إنه تسلم ثلاثة آلاف و428 عينة من عدد من المختبرات، مشيرًا إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية «Real Time PCR» أظهرت النتائج وجود 2706 عينات سالبة و722 عينة موجبة، منها 516 حالة جديدة و206 حالات مخالطة.

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