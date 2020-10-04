تطور جديد لإصابات «كورونا» في الواحات

أدوات مستخدمة في الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات آخر تحديث لأرقام الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بالوباء.

وأشارت اللجنة، في بيان اليوم، إلى أن نتائج التحليل أثبتت إصابة «حالة من جالو وأخرى من حقل آمال». ونوهت بأن «نتائج التحاليل من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي أثبتت أن 11 عينة سالبة».

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ودعت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات إلى «ضرورة التقيد واتباع سبل الوقاية الصحيحة»، منبهة إلى «تهاون الكثيرين في اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام».

في هذه الأثناء، واصلت العاصمة طرابلس تصدرها قائمة المدن الليبية الأكثر تسجيلًا للمصابين بفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك أعداد المتعافين من الفيروس، حسب آخر إحصائية للوضع الوبائي ليوم أول من أمس الجمعة، التي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت على مستوى ليبيا.