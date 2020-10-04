الأرصاد: اعتدال الحرارة بين رأس اجدير والقره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 11:13 صباحا
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4 أكتوبر.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الحرارة اليوم على المنطقة الممتدة من رأس اجدير إلى القره بوللي، بفعل الرياح الشمالية المؤثرة على هذه المنطقة، إذ تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 29 و32 درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبيا، وتسجل الحرارة زيادة طفيفة يوم الغد على هذه المنطقة.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن الحرارة تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا، إذ تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، نتيجة الرياح الجنوبية المؤثرة على هذه المناطق، التي تنشط مما قد يتسبب في إثارة للأتربة والغبار أحيانا.

وتتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي، وقد يصحبها سقوط رخات مطر خفيفة خصوصا غدًا الإثنين على بعض المناطق، حسب النشرة.

ومن المتوقع أن تسجل الحرارة اعتدالا على كامل مناطق الشمال الغربي، بداية من يوم الثلاثاء، نتيجة الرياح الشمالية، ويشمل الاعتدال مناطق الشمال الشرقي من مساء الأربعاء.

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