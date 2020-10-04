مصراتة تسجل 8 إصابات جديدة بالوباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 09:20 صباحا
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة اكتشاف ثماني حالات إصابة جديدة بالوباء. 

وأشارت اللجنة في بيان، أمس السبت، إلى أن «إجمالي المسحات التي جرى سحبها يوم أمس 88 مسحة أنفية بلعومية»، حسب الصفحة الرسمية للجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوجد 26 حالة إصابة بـ«كورونا» في مراكز العزل بمصراتة، في حين تخضع 12 حالة فقط للعناية، وفق منشور آخر صادر عن اللجنة.

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وتتصدر العاصمة طرابلس قائمة المدن الليبية الأكثر تسجيلًا للمصابين بفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك أعداد المتعافين من الفيروس، حسب آخر إحصائية للوضع الوبائي ليوم أول من أمس الجمعة، التي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت على مستوى ليبيا.

وحسب آخر إحصائية صادرة عن المركز فإن إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 36087 إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد، منها 14620 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 20889 حالة، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 578 حالة منذ بداية ظهور الوباء في البلاد.

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