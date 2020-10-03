بعد قرب نفاد «الديزل».. تحذير من المركز الصحي هون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 06:49 مساء
مقر المركز الصحي هون. (صفحة المركز على فيسبوك)

حذر المركز الصحي هون، التابع لبلدية الجفرة، من اضطراره إلى تعليق خدماته في ضوء قرب نفاد مخزون الديزل «النافتة»، داعيًا إلى ضرورة العمل على إمداده بالمخزون الكافي في أقرب وقت.

وأعلن المركز، في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه جراء العجز في الكهرباء العامة، فإن مخزون الديزل شارف على النفاد؛ ما سيؤدي إلى توقف الخدمات الصحية به إلى حين توفر الوقود.

- «صحة الوفاق» ترسل شحنة إمدادات طبية إلى مدينة هون في الجفرة

وفي يوليو الماضي، أرسلت وزارة الصحة في حكومة الوفاق شحنة من الإمدادات الطبية إلى مدينة هون؛ لدعم الخدمات الطبية بالمرافق الصحية الواقعة في المدينة.

وتضمنت الشحنة المرسلة لمستشفى «العافية» في هون، عشر حضانات أطفال خاصة بقسم العناية، وعشرة أسرَّة عناية فائقة، و25 كرسيًا متحركًا، وأدوات جراحية خاصة بالعمليات الكبرى، وأخرى خاصة بالعمليات الصغرى، وثلاثة أسرَّة ولادة طبيعية، وخمسة أسرَّة كشف طبي، وعشر إضاءات طبية متنقلة، و65 سماعة طبية و75 أسطوانة أكسجين.
 

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