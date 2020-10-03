شركة الكهرباء: صيانة محطة بمنطقة المشروع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 06:26 مساء
فنيو شركة الكهرباء خلال صيانتهم محطة بمنطقة المشروع، 3 أكتوبر 2020. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء أعمال صيانة بمحطة «شيل البوعيشي جهد 11 ك.ف» بمنطقة المشروع، وذلك على يد فرقة الكوابل التابعة لدائرة توزيع الهضبة وفرقة الصيانة بدائرة توزيع مشروع الهضبة بالتنسيق مع إدارة توزيع طرابلس.

وشملت أعمال الصيانة «تركيب وحدة حلقية، ومحول وخلية ضغط منخفض، وكذلك صيانة كوابل»، حسب بيان منشور على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك» أشار إلى مواصلة إدارة توزيع طرابلس رفع درجة الاستعداد لصيانة باقي الأحياء السكنية المتضررة بشارع الخلاطات.

- شركة الكهرباء: مد كوابل ضغط عالٍ في عين زارة

وأمس الجمعة، واصلت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة مكونات الشبكة الكهربائية جنوب العاصمة طرابلس، حيث أجرت أعمال الصيانة داخل محطة «جامع طيبة جهد 11 ك.ف» في منطقة عين زارة شملت مد كوابل ضغط عالٍ.

وركبت فرق الشركة، الأربعاء الماضي، أجزاء من البرجين 8 و3 في منطقة مشروع الهضبة، كما مدت أسلاكًا جديدة على خطوط المنطقة بجهد «220 ك. ف»، إضافة إلى استمرار تجميع الجزء الأول للبرج رقم 9 ومسح التراب بجواره، إضافة إلى شحن محطة الهضبة.
 

فني بشركة الكهرباء يجري صيانة لمحطة بمنطقة المشروع، 3 أكتوبر 2020. (شركة الكهرباء)
فني بشركة الكهرباء يجري صيانة لمحطة بمنطقة المشروع، 3 أكتوبر 2020. (شركة الكهرباء)
فنيو شركة الكهرباء خلال صيانتهم محطة بمنطقة المشروع، 3 أكتوبر 2020. (شركة الكهرباء)
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