طرابلس تواصل تصدر قائمة الإصابات والشفاء من «كورونا»

مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

واصلت العاصمة طرابلس تصدرها قائمة المدن الليبية الأكثر تسجيلًا للمصابين بفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك أعداد المتعافين من الفيروس بحسب الإحصائية الخاصة بالوضع الوبائي ليوم أمس الجمعة، التي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت على مستوى ليبيا.

وحسب الإحصائية، التي نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته على «فيسبوك»، فقد سجلت مدينة طرابلس 170 حالة إصابة جديدة، من بينها 115 إصابة جديدة و55 حالة مخالطة، بينما سجلت المدينة تعافي 459 حالة من الفيروس.

وحسب إحصائية المركز، فقد سجلت المختبرات 370 إصابة جديدة و8 حالات وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا يوم أمس الجمعة، بحسب بيان عن الوضع الوبائي المحلي.

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وقال المركز في البيان، إنه تسلم 2290 عينة من عدد من المختبرات، مشيرًا إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية «Real Time PCR» كانت النتائج أن من بين العينات «1920 عينة سالبة» و«470 عينة موجبة»، منها 224 حالة جديدة و146 حالة مخالطة.

وبهذه الإحصائية الجديدة يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 36087 إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد، منها 14620 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 20889 حالة، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 578 حالة منذ بداية ظهور الوباء في البلاد.