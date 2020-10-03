مركز مكافحة الأمراض: 370 إصابة و8 وفيات جديدة بـ«كورونا»

عناصر طبية بالمستشفى الميداني العسكري أجدابيا. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 370 إصابة جديدة و8 حالات وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا يوم أمس الجمعة، بحسب بيان عن الوضع الوبائي المحلي .

وقال المركز في بيان، نشره عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم السبت، إنه تسلم 2290 عينة من عدد من المختبرات، مشيرًا إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية «Real Time PCR» كانت النتائج أن من بين العينات «1920 عينة سالبة» و«470 عينة موجبة» منها 224 حالة جديدة و146 حالة مخالطة.

وبهذه الإحصائية الجديدة يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 36087 إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد، منها 14620 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 20889 حالة، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 578 حالة منذ بداية ظهور الوباء في البلاد.