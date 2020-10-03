تراجع الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 12:07 مساء
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية اليوم السبت. 

وانخفضت العملة الأميركية بفارق قرشين اثنين، مسجلة 6.15 دينار مقابل 6.17 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو بفارق قرشين اثنين، مسجلاً 7.07 دينار مقابل 7.05 دينار الخميس، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 7.80 دينار.

وهبطت الليرة التركية بفارق قرش واحد، مسجلة 0.79 دينار مقابل 0.80 دينار الخميس، فيما هبط الدينار التونسي إلى 2.21 دينار مقابل 2.24 دينار، بفارق 3 قروش.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع ...
ليبيا
المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
ليبيا
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار
اقتصاد
هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا لدى الأمم ...
ليبيا
العدد 254 من جريدة «الوسط»: ماذا ينتظر الأزمة الليبية في جنيف؟.. وحقوق المهمشين ...
ليبيا
ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 270 ألف برميل يوميا
ليبيا
«بلومبرغ»: الليرة التركية هبطت بنحو 24% مقابل الدولار
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم فيروسات يكشف مستقبل «كورونا» في أفريقيا