تراجع الدولار في السوق الموازية

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية اليوم السبت.

وانخفضت العملة الأميركية بفارق قرشين اثنين، مسجلة 6.15 دينار مقابل 6.17 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو بفارق قرشين اثنين، مسجلاً 7.07 دينار مقابل 7.05 دينار الخميس، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 7.80 دينار.

وهبطت الليرة التركية بفارق قرش واحد، مسجلة 0.79 دينار مقابل 0.80 دينار الخميس، فيما هبط الدينار التونسي إلى 2.21 دينار مقابل 2.24 دينار، بفارق 3 قروش.

