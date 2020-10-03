الأرصاد: طقس متقلب وساخن على أغلب مناطق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 10:37 صباحا
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 3 أكتوبر.


توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا متقلبًا وساخنًا على أغلب مناطق البلاد، مصحوبًا برياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية أحيانًا على بعض المناطق خاصة اليوم.

وأشار المركز، في النشرة الجوية الصادرة اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون مرتفعة وتتراوح بين 35 و43 درجة مئوية، وتتكاثر السحب مساء اليوم على بعض مناطق شمال غرب البلاد ومناطق الجبل الأخضر يصحبها زخات مطر متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا.

وتسجل الحرارة انخفاضًا يوم غد الأحد على مناطق الساحل الغربي الممتدة من (راس اجدير إلى القره بولي) بفعل الرياح الشمالية بحيت تكون الحرارة بين 30 و32 درجة مئوية على هذه المناطق، وفق النشرة.

وتوقع المركز أن يشمل اعتدال الحرارة من يوم الثلاثاء كامل مناطق الشمال الغربي وفيما بعد مناطق شمال شرق ليبيا.

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