بعد تعرض مقرها للحرق.. تخصيص مبنى جديد لفرق الرصد في بني وليد

مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد يزور مقر فرق الرصد والاستجابة بالمدينة الذي تعرض للحرق، 2 أكتوبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

زار عضو اللجنة المركزية لمكافحة فيروس «كورونا»، مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، سامي سلامة الوداني، مساء الجمعة، مقر الرصد والاستجابة السريعة، الذي تعرض للحرق فجر اليوم؛ للوقوف على الأضرار الناجمة عن الحادث.

وقالت إدارة الخدمات الصحية بني وليد عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الوداني قرر تخصيص مبني جديد للفريق ليباشر عمله صباح غد السبت، مؤكدًا حرصه على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين خصوصا في ظل انتشار وباء «كورونا المستجد» بالمدينة.

- حرق مقر فرق التقصي والاستجابة في بني وليد

وأوضح أن الحريق لم يسفر إلا عن أضرار بسيطة حيث لم تتعرض الأجهزة والمعدات الطبية للحرق، وتعهد بتقديم الخدمات الصحية لأهالي المدينة حسب الإمكانات المتاحة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد تعليق عمل فرق التقصي والاستجابة السريعة بلجنة الطوارئ الصحية بني وليد إلى حين إشعار آخر، بعد حرق المقر الخاص بها فجر الجمعة.

آثار دمار بادية على مقر فرق الرصد والاستجابة السريعة بعد تعرضها للحرق، 2 أكتوبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية في بني وليد)

آثار دمار بادية على مقر فرق الرصد والاستجابة السريعة بعد تعرضها للحرق، 2 أكتوبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية في بني وليد)

آثار دمار بادية على مقر فرق الرصد والاستجابة السريعة بعد تعرضها للحرق، 2 أكتوبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية في بني وليد)