121 إصابة و244 حالة شفاء من «كورونا» في سوق الجمعة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 08:29 مساء
حملة للمسح الشامل للكشف عن «كورونا» في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة، اليوم الجمعة، تسجيل 121 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلدية إلى 1788 حالة.

وسجلت بلدية سوق الجمعة هذه الإصابات بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لنحو 6877 عينة، بينها 585 عينة خلال الأسبوع الماضي، حسب التقرير رقم «17» المنشور على صفحة غرفة الطوارئ بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- 318 حالة شفاء و196 إصابة بـ«كورونا» في سوق الجمعة خلال أسبوع

وأحصت الغرفة في تقريرها الأسبوعي 244 حالة شفاء من الفيروس خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الحالات إلى 1451 حالة منذ ظهر الفيروس في ليبيا مارس الماضي، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 37 حالة بعد تسجيل خمس حالات خلال نفس الأسبوع. ولم تسجل الغرفة أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا» بين غير الليبيين في البلدية خلال الأسبوع.

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