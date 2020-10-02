دي مايو: استقالة السراج مرهونة بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل بناء على اتفاق سياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 06:42 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (آكي)

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إن عزم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الاستقالة من منصبه «مرهون بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل تتوصل إليه الأطراف الليبية بناء على اتفاق سياسي»، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضاف دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الخارجية في روما، اليوم الجمعة، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في إجابة على سؤال بهذا الصدد، أن قرار السراج «الاستقالة ومغادرة الساحة (السياسية) هو خيار شجاع ومسؤول بشكل كبير».

واعتبر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن خارطة الطريق المعلنة من الأمم المتحدة «تؤتي ثمارها»، واصفا العمل الذي تقوم به ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز بـ«الجدير بالثناء».

وقال دي مايو: «يتعين على جميع الأطراف التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأطراف الليبية دفعها نحو الحوار».

-السراج يعلن رغبته تسليم مهام منصبه لسلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر
- السراج: حكومة الوفاق واجهت المكائد والمؤامرات داخليا وخارجيا منذ يومها الأول
- أوغلو يعلق على إعلان السراج رغبته تسليم السلطة

وأعلن السراج في خطاب له منتصف الشهر الماضي عزمه على الاستقالة بنهاية أكتوبر الجاري، في حال توافق أعضاء لجنة الحوار السياسي على اختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس للوزراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار
اقتصاد
هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 270 ألف برميل يوميا
ليبيا
«بلومبرغ»: الليرة التركية هبطت بنحو 24% مقابل الدولار
اقتصاد
ترامب يعتزم خفض عدد اللاجئين في أميركا إلى رقم قياسي
دولى
رحيل محمود محمد الدحومي رئيس منتدى بنغازي
ثقافة وفن
بايدن: الشعب الأميركي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر ترامب ورفض التنحي
دولى
بيانات أولية: نسبة مشاهدة المناظرة بين ترامب وبايدن أدنى من 2016
دولى
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم - دور الأحزاب في الحياة السياسية في ليبيا
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا العرض يرافق نصف المتعافين من «كورونا»