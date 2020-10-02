مستشفى نالوت يتسلم جهاز رنين مغناطيسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 09:32 صباحا
جهاز رنين مغناطيسي مخصص لمستشفى نالوت المركزي، 1 أكتوبر 2020، (بلدية نالوت)

تسلم مستشفى نالوت المركزي جهاز رنين مغناطيسي مقدما من المجلس البلدي.

وأكد المجلس البلدي نالوت استمراره في سعيه لاستكمال النواقص في المستشفى من أجهزة ومعدات طبية، مقدما الشكر إلى قوة الحماية المكلفة بتأمين وصول الجهاز، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق توفير أجهزة ومعدات وأثاث طبي بأحد المباني التابعة للمستشفى، بعد أعمال صيانة متكاملة، ليكون مبنى إيوائيا ملحقا.

وتبلغ السعة السريرية للمبنى بعد تجهيزه 52 سريرا، خصصت عشرة أسرّة منها للعناية الفائقة، وفق الوزارة التي أشارت إلى أن المبنى يتضمن صالتي انتظار، وغرفتي كشف، وغرفتين للأطباء، وعدد خمسة مكاتب إدارية.

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