لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق وتسجيل حالتي شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 01:47 صباحا
مدينة طبرق, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت اللجنه الاستشارية الطبية طبرق في وقت متأخر الخميس، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وأشارت اللجنة في بيانها رقم «54» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى سحب عدد من العينات للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية جميعها، كاشفة عن تسجيل حالتي شفاء من الفيروس.

- تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في طبرق منذ 6 أيام

والأربعاء الماضي، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، كاسرة سلسلة من ستة أيام لم تسجل فيها المدينة أية إصابات.

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