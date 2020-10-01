«رويترز»: ميناء الزويتينة يصدر 3.8 مليون برميل من الخام في أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 11:46 مساء
مدخل ميناء الزويتينة النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)

أفاد برنامج «تحميل» وكالة «رويترز»، الخميس، بأنه من المقرر تصدير 3.8 مليون برميل من الخام على خمس ناقلات خلال شهر أكتوبر الجاري من ميناء «الزويتينة» الليبي لتصدير النفط الذي أعيد فتحه أخيرًا.

ومن المقرر أن تحمل ثلاث ناقلات شحنات حجم الواحدة 600 ألف برميل وستحمل اثنتان شحنتين حجم الواحدة مليون برميل، حسب «رويترز».

وأمس الأربعاء، قال مصدر من ميناء «الزويتينة» في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الميناء يستعد لتصدير 1.63 مليون برميل من النفط الخام، حيث يستقبل الميناء ناقلتي نفط، تدعى الأولى«OLIB»  تصل 3 أكتوبر لشحن كمية قدرها 630 ألف برميل، وبعدها مباشرة تدخل الناقلة  «Episkopi» لشحن مليون برميل.

- ميناء الزويتينة يستعد لتصدير 1.63 مليون برميل من النفط الخام
- «مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»

وقدر المصدر المخزون الحالي من النفط في ميناء «الزويتينة» بأربعة وخمسة ملايين برميل، منها 1.5 مليون برميل من خام الزويتينة إضافة إلى ثلاثة ملايين برميل من خام أجيب، وأضاف أن هذه الشحنة التي سيجري تصديرها من ميناء الزويتينة النفطي تعتبر الأولى بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الميناء.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في 19 سبتمبر الماضي، رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

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