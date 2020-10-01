المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت

الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، إن قرار القيادة العامة بخصوص فتح المطارات المدنية في الجنوب أمام حركة الطيران هو إجراء موقت، مرهون بتزويد هذه المطارات بالأجهزة والمنظومات الأمنية والجوازات، بهدف التأكد من سلامة المواطنين.

واشترطت «القيادة العامة للجيش» في بيان صدر فجر الخميس، هبوط الطائرات القادمة والمغادرة من الجنوب الغربي والشرقي في مطار بنينا الدولي، معللة ذلك بالرغبة في «التفتيش الأمني للتأكد من هوية الركاب ومنع استخدام الطيران المدني في نقل الإرهابيين والمرتزقة من غرب البلاد إلى جنوبها».

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي عمل القيادة العامة على تأمين كل المناطق التي تقع تحت سيطرتها، لافتًا إلى أن خطوتها هذه «قطعت الكثير من تدابير نقل الإرهابيين من الغرب إلى الجنوب».

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وأشار إلى استمرار معركة القيادة العامة ضد تنظيم «داعش» في الجنوب الغربي، مذكرًا بمقتل أمير التنظيم في شمال أفريقيا، أبو عبدالله الربعي التكريتي في 14 سبتمبر الماضي خلال عملية نوعية في حي عبدالكافي بسبها، علاوة على ضبط دواعش من الجنسية المصرية قبل 27 يومًا من عملية سبها.

ومُنعت طائرة رحلة الخطوط الجوية الأفريقية، أمس الأربعاء، من الهبوط في مطار سبها المدني بعد أن انتشرت مجموعة عسكرية داخل المهبط مما أجبر قائد الطائرة على الرجوع بالركاب إلى مطار معيتيقة الدولي على ما أفاد مصدر أمني من مطار سبها المدني «بوابة الوسط»، دون أن يوضح لمن تتبع هذه المجموعة.

بدورها، اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق «مجموعة مسلحة» تابعة لقوات القيادة العامة بمنع طائرة الخطوط الأفريقية من الهبوط في مطار سبها في رحلة داخلية رقم 210 من مطار معيتيقة في طرابلس.

يشار إلى استئناف الرحلات الداخلية للخطوط الأفريقية إلى مطار سبها من مطار معيتيقة قبل ثلاثة أسابيع بعد إيقاف لرحلات «الأفريقية» دام ستة أعوام.