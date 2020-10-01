إيطاليا تطالب بوقف نهائي لإطلاق النار لضمان تقدم ملموس لصلح دائم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 09:56 مساء
وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني. (آكي)

طالبت إيطاليا بضرورة التوصل لوقف نهائي لإطلاق النار في ليبيا من أجل ضمان إحراز تقدم ملموس في عملية صلح دائمة هناك، مشددة على ضرورة أن يحدث ذلك في أسرع وقت.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن وزير الدفاع، لورينزو غويريني، قوله إنه يتعين على طرفي النزاع المسلح في ليبيا «التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، في أسرع وقت ممكن». وأشار غويريني في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى أنه «دون ذلك لا يمكن افتراض أي تقدم ملموس في عملية صلح دائمة في ليبيا».

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واعتبر غويريني أن عملية «إيريني» الأوروبية، المختصة بمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، «تقدم مساهمة كبيرة على الجبهة البحرية»، مشيرا إلى أن اعتراض الناقلة المحملة بوقود الطائرات في 10 سبتمبر الماضي، هي نتيجة ملموسة لفاعلية الدوريات في البحر».

وفيما يتعلق بالأزمة الحاصلة شرق البحر الأبيض المتوسط​، أكد وزير الدفاع الإيطالي «ضرورة الدفع بالمفاوضات مع أنقرة من أجل إيجاد حلول بناءة لتعزيز سياسة الحوار».

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