«أجوكو» تسلم جهاز تنفس صناعي إلى مستشفى المقريف في أجدابيا

رئيس المجلس التسييري أجدابيا امبارك المنفي ومدير عام مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا فتحي الحرنة أثناء إستلام الجهاز. (تصوير: صلاح ناصف)

سلمت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليم في مدينة أجدابيا، جهاز تنفس صناعي ثابت من الحجم الكبير خاص بغرفة العناية المركزة.

وقال مدير عام المستشفى، الدكتور فتحي الحرنة لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن الجهاز تسلمه المستشفى من إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشركة الخليج العربي للنفط، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، امبارك عثمان محمد المنفي.

وأوضح الحرنة أن الجهاز من نوع «فنتليتر» (Ventilator) يحتوي على صندوق واحد للجهاز وصندوقين مستلزمات خاصة بالجهاز، مشيرا إلى أن عملية تسليم واستلام الجهاز جرت بين البلدية وشركة الخليج.

وأضاف الحرنة أنه بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام جرى نقل الجهاز من مدينة بنغازي إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، حيث سيجري تشغيله خلال الفترة المقبلة بعد تجهيز المكان المخصص له من قبل اللجنة الطبية المكلفة بالمستشفى.

جهاز التنفس الصناعي المقدم من شركة الخليج العربي للنفط لمستشفى المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

رئيس المجلس التسييري أجدابيا امبارك المنفي ومدير عام مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا فتحي الحرنة أثناء إستلام الجهاز. (تصوير: صلاح ناصف)